Умер ребенок, раненный в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке умер ребенок, который получил ранение после обстрела со стороны ВСУ. Фото: REUTERS

В Донецке умер несовершеннолетний, который был ранен при обстреле со стороны украинских вооруженных сил в пятницу 2 сентября. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По информации Кулемзина, погибшему подростку 14 лет.

«К сожалению, раненый ребёнок 2008 г. р. по дороге в больницу скончался», - написал мэр в своем Telegram.

Ранее Алексей Кулемзин сообщил, что вечером в пятницу украинские военные обстреляли Калининский район Донецка. Были ранены мужчина, женщина и ребенок, повреждено здание супермаркета, а в многоквартирных домах вылетели стекла.

Тем временем в генштабе ВСУ признали, что вооруженные силы Украины действительно наносили удары по району Энергодара, в котором расположена Запорожская атомная электростанция.

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