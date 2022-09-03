Власти Запорожской области сообщили о 5 взрывах в Энергодаре

Владимир Рогов сообщил об обстреле Энергодара украинскими военными. Фото: REUTERS

В ночь на 3 сентября украинские войска обстреляли город Энергодар. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

«Около 1:45-1:50 в городе энергетиков, рядом с которым находится Запорожская АЭС, прозвучали пять взрывов», - написал Рогов в своем Telegram.

В 2.05 по московскому времени Владимир Рогов сообщил о еще одной серии взрывов в Энергодаре.

«В Энергодаре снова слышны взрывы - на этот раз около двух десятков», - заявил Рогов.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что вооруженные люди движутся с подконтрольных Киеву территорий в сторону Энергодара на лодках.

Напомним, ранее диверсионная группа Зеленского собиралась взорвать Запорожскую АЭС, чтобы замести следы обстрелов и поставил под угрозу работу миссии на Запорожской атомной электростанции.

Большая часть украинского десанта, попытавшегося прорваться к территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) в Энергодаре 1 сентября, была уничтожена.