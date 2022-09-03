Посольство Китая осудило Вашингон за продажу оружия Тайваню

Китайский посол заявил, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела Китая, продавая оружие Тайваню. Фото: REUTERS

Китай примет ответные меры, если США продадут Тайваню вооружение на 1,1 миллиарда долларов. Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Китай намерен решительно принять законные и необходимые ответные меры в свете последнего развития ситуации», - цитирует представителя китайского посольства РИА Новости.

Лю Пэнъюй заявил также, что США вмешиваются во внутренние дела КНР и подрывают суверенитет Китая, поставляя оружие Тайваню. Дипломат напомнил, что США обязались соблюдать принцип одного Китая и призвал Вашингтон прекратить не только продажу оружия Тайваню, но и все военные контакты с ним.

«Такое поведение противоречит международному праву», - резюмировал Лю Пэнъюй.

Ранее сообщалось, что США планируют продать Тайваню вооружений на 1,1 млрд долларов. Речь идет о поставках противокорабельных ракет и ракет класса «воздух-воздух».

Ранее американские СМИ сообщали, что США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от возможного вторжения Китая и внимательно изучают оборонные возможности тайваньских вооруженных сил.

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