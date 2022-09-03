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Политика3 сентября 2022 0:36

Посольство Китая осудило Вашингон за продажу оружия Тайваню

Пекин призвал США соблюдать принцип одного Китая и пообещал принять ответные меры в случае продажи Тайваню оружия на миллиард долларов
Мария ПАВЛОВА
Китайский посол заявил, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела Китая, продавая оружие Тайваню.

Китайский посол заявил, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела Китая, продавая оружие Тайваню.

Фото: REUTERS

Китай примет ответные меры, если США продадут Тайваню вооружение на 1,1 миллиарда долларов. Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Китай намерен решительно принять законные и необходимые ответные меры в свете последнего развития ситуации», - цитирует представителя китайского посольства РИА Новости.

Лю Пэнъюй заявил также, что США вмешиваются во внутренние дела КНР и подрывают суверенитет Китая, поставляя оружие Тайваню. Дипломат напомнил, что США обязались соблюдать принцип одного Китая и призвал Вашингтон прекратить не только продажу оружия Тайваню, но и все военные контакты с ним.

«Такое поведение противоречит международному праву», - резюмировал Лю Пэнъюй.

Ранее сообщалось, что США планируют продать Тайваню вооружений на 1,1 млрд долларов. Речь идет о поставках противокорабельных ракет и ракет класса «воздух-воздух».

Ранее американские СМИ сообщали, что США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от возможного вторжения Китая и внимательно изучают оборонные возможности тайваньских вооруженных сил.

5 причин, по которым Тайвань так важен для Китая и США, читайте здесь на KP.RU.