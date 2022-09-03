Эфиопия готова увеличить экспорт кофе в Россию

Эфиопия готова увеличить поставки кофе в Россию. Фото: Вадим ПОПОВ

Эфиопия готова поставлять больше кофе в Россию, если будет такая потребность. Об этом заявил посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену.

«Если будет запрос со стороны России, мы сможем увеличить объемы, без проблем», - цитирует посла РИА Новости.

Напомним, из-за капризов погоды – засухи и заморозков - в Южной Америке прогнозируется неурожай кофе. Неурожай постиг кофейный плантации Бразилии и Колумбии.

Так, бразильский кофейный кооператив «Минасул» прогнозирует, что общий объем кофе, который он получит в 2022 году, сократится до миллиона мешков (около 60 кг в каждом). В 2020 году было 2,2 млн мешков.

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Тем временем гендиректор «Росчайкофе» заявил, что достать вкусный кофе в России будет сложнее. Какие сорта кофе могут исчезнуть в России и что будет с ценами, читайте здесь на KP.RU.