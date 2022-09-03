Что произошло в ночь на 3 сентября

Европа и G7 собираются ограничить цены на российские углеводороды. Фото: REUTERS

Европа и G7 собираются ограничить цены на российские углеводороды. Как заявили главы МИД стран G7, лимит цен на российскую нефть будет введен с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия.

В ночь на 3 сентября украинские вооруженные формирования предприняли попытку подобраться к Запорожской АЭС по Днепру. Власти Запорожской области сообщили о большом количестве лодок с вооруженными людьми, которые вышли ночью из временно подконтрольного ВСУ района Каневского и Лысогорки вниз по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара. Попытка была пресечена.

«Была поднята авиация, работали вертолёты Ка-52», - рассказал представитель администрации Владимир Рогов.

Также в ночь на 3 сентября украинские войска несколько раз обстреляли город Энергодар. Сообщалось о серии из пяти взрывов, а позже – о двадцати взрывах в Энергодаре.

В Донецке умер 14-летний подросток, который был ранен при обстреле со стороны украинских вооруженных сил в пятницу 2 сентября. Он скончался по дороге в больницу, рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива допустил возможность военного переворота на Украине после провала атаки на Херсон и безуспешной попытки захвата ВСУ Запорожской атомной электростанции. Также Кива предупредил о вероятности физического устранения Владимира Зеленского в случае военного переворота.

Британский депутат-консерватор Тобиас Эллвуд допустил, что в ближайшее десятилетие в мире возможно применение тактического ядерного оружия. «Я полагаю, как бы это страшно не звучало, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет». – сказал политик.

США планируют продать Тайваню вооружений на 1,1 млрд долларов. В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что это будет вмешательством во внутренние дела КНР.

Австрия готова отменить антироссийские санкции из-за роста стоимости жизни, а шесть из десяти британских предприятий могут закрыться из-за роста цен на электричество.

Эфиопия готова увеличить экспорт кофе в Россию, если в этом будет потребность.