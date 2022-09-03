В Босфорском проливе приостановлено судоходство из-за поломки судна

Судоходство по Босфору заблокировано из-за поломки крупного судна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Движение судов в Босфорском проливе приостановлено из-за поломки 107-метрового корабля Briza. Об этом сообщает турецкая береговая охрана.

Судно направлялось из Стамбула в Украину, но из-за неисправности бросило якорь в Кандиллии.

'Наши буксиры "Куртарма-5" и "Куртарма-6", а также катер береговой охраны были оперативно направлены на место происшествия", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Босфоре сняли с мели сухогруз Lady Zehma, который шел с Украины в Италию с 3 тысячами тонн кукурузы. Из-за этого происшествия судоходство также приостанавливали.

Напомним, Турция с 7 октября 2022 года собирается в пять раз увеличить цену за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы, что позволит увеличить ежегодные доходы с 40 млн долларов до 200 млн долларов.