Посол Антонов призвал США продолжить контакты для возобновления инспекций ядерных объектов

Анатолий Антонов Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал сообщения американских журналистов о том, что США не желает вести переговоры по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) до возобновления двусторонних инспекций на ядерные объекты. Его слова приводятся в телеграм-канале диппредставительства.

Дипломат обратил внимание, что данной работе препятствуют прежде всего антироссийские санкции, из-за которых между странами нет нормального авиасообщения, а российские инспекционные группы не могут получить визы для проведения соответствующей работы на территории Соединенных Штатов.

"Вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ призываем США продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на предусмотренной ДСНВ паритетной основе", - подчеркнул Антонов.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты сообщили, что Соединенные Штаты отказываются вести переговоры с Россией по ДСНВ до возобновления двусторонних инспекций ядерных объектов. Данные мероприятия были приостановлены еще в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, Организация Объединенных Наций (ООН) призывает Москву и Вашингтон как можно скорее начать переговоры о соглашении, которое должно будет стать заменой договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2026 году.