В МЧС дали советы, как избежать встречи со стаей агрессивных собак

Своры собак предпочитают не нападать на людей, которые могут дать отпор Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Россиянам следует избегать пустырей, темных улиц и гаражных кооперативов, чтобы уменьшить риск подвергнуться нападению стаи агрессивных собак. Это следует их рекомендации МЧС России.

В случае, если встреча с недружелюбно настроенной группой четвероногих все же состоялось, следует сохранять спокойствие и держаться уверенно – псы зачастую предпочитают не нападать на сильных жертв.

При первой же попытке атаке следует дать животному максимально жесткий отпор. Это уменьшит желание его сородичей осуществить еще одно нападение.

Если рядом появились другие люди, необходимо позвать на помощь. Завидев подкрепление, собаки скорее всего предпочтут скрыться.

В ведомстве также обратили внимание, что при подобных обстоятельствах следует крепко держать ребенка за руку.

Напомним, из-за нападения собак в апреле 12-летняя шахматистка из Саратова погибла во время прогулки по окрестностям Сочи - девочка хотела покормить щенков, овчарка-мать растерзала человеческого детеныша. Чуть раньше, в январе в Забайкальском крае стая собак загрызла насмерть 7-летнюю девочку, которая вечером возвращалась домой со школы искусств одна. В мае прошлого года под Самарой свора растерзала пенсионерку, которая вышла прогуляться в поле за жилыми домами на окраине города.