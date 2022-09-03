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Политика3 сентября 2022 7:31

Церемония прощания с Михаилом Горбачевым началась в Москве

Она продлится четыре часа
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Церемония прощания с единственным президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым стартовала в Москве в субботу, 3 сентября 2002 года. Она продлится четыре часа.

Мероприятие не посетит российский лидер Владимир Путин, у которого на этот день слишком загруженный график. В частности, в расписании главы государства значатся внутренние совещания, встречи, международный телефонный разговор и подготовка к дальневосточному форуму.

Однако последнюю возможность проститься с Михаилом Горбачевым не упустят многие другие политики, причем не только российские. Например, анонсирован визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Кроме того, уже прибыл зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию прощания с Михаилом Горбачевым. Ознакомиться с наиболее интересными моментами мероприятия можно по ссылке.