Церемония прощания с Михаилом Горбачевым началась в Москве

Михаил Горбачев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Церемония прощания с единственным президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым стартовала в Москве в субботу, 3 сентября 2002 года. Она продлится четыре часа.

Мероприятие не посетит российский лидер Владимир Путин, у которого на этот день слишком загруженный график. В частности, в расписании главы государства значатся внутренние совещания, встречи, международный телефонный разговор и подготовка к дальневосточному форуму.

Однако последнюю возможность проститься с Михаилом Горбачевым не упустят многие другие политики, причем не только российские. Например, анонсирован визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Кроме того, уже прибыл зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию прощания с Михаилом Горбачевым. Ознакомиться с наиболее интересными моментами мероприятия можно по ссылке.