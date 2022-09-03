В России 3 сентября 2022 года выявили 51,6 тысячи случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии в РФ выявили 19 681 381 случай заражения Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в России госпитализировано 3849 человек с COVID-19, а общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 51699 - максимальная отметка с 9 марта, когда зафиксировали 58675 заболевших. Сводкой поделился федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

"По состоянию на 3 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 849 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,3%", - говорится в сообщении.

3 сентября зафиксировано 92 смерти от коронавируса по стране. Число выздоровевших за последние сутки 38 380 человек, что на 3,7% больше в сравнении с 2 сентября.

С начала пандемии в РФ выявили 19 681 381 случай заражения, общее число выздоровевших составляет 18 710 966.

Ранее сайт KP.RU писал, что по прогнозам специалистов пик заболеваемости в РФ придется на 10 - 14 сентября.