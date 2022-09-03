Часть журналистов не пустили на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым

Журналистов нескольких ведущих СМИ не пустили на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналисты сразу нескольких ведущих российских средств массовой информации не могут попасть на церемонию прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. б этом сообщает корреспондент KP.RU Дина Карпицкая места событий в субботу, 3 сентября 2022 года.

"Сегодня многие, если не сказать большинство СМИ вдруг не нашли себя в аккредитационных списках. Не пустили внутрь ни ВГТРК, ни Риа Новости, ни "Комсомольскую Правду", ни "Московский Комсомолец". Многие журналисты все еще стоят у служебного входа", - уточнила Карпицкая.

По ее словам, ожидать за пределами Колонного зала Дома союзов при этом не пришлось сотрудникам BBC, ТАСС, "Коммерсанта" и Life-news.

В качестве причины задержки называется отсутствие в списках аккредитации, что очень странно, так как заявки подавались заблаговременно.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию прощания с Михаилом Горбачевым. Ознакомиться с наиболее интересными моментами траурного мероприятия можно по ссылке.