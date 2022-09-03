Видео остановки атаки ВСУ силами ВДВ в ходе спецоперации показало Минобороны РФ

На кадрах видна работа минометов калибра 82 и 120 миллиметров
Фото: Кадр видео
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором видна боевая работа Воздушно-десантных войск (ВДВ), остановивших попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На кадрах видна работа минометов калибра 82 и 120 миллиметров. Также беспилотник снял результаты таких ударов.
Один из десантников рассказал, что попытка контрнаступления украинских военных была остановлена за два часа.
"Наша артиллерия работала так, что шансов не было, - уточнил военный. - Танки работали, гранатометы".
По его словам, после этого военнослужащие ВСУ забрали раненных и отступили. Российские войска не стали создавать препятствия для эвакуации получивших ранения украинцев, уточнил десантник.
Как ранее писал сайт KP.RU, контрнаступление Украины имеет единственную цель – создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.