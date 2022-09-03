Чувашия стала российским шахматным центром

Суперфиналы чемпионатов России пройдут в рамках программы «Шахматы в музеях» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня состоялось заключительное заседание оргкомитета по организации и проведению состязаний. Руководитель рабочей группы по подготовке турнира, Председатель Комитета Государственной Думы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков рассказал, что в дни соревнований в Чувашию приедут Заслуженный мастер спорта СССР, многократный чемпион мира по шахматам, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Карпов и Заслуженный мастер спорта России, вице-чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Сергей Карякин.

«Шахматисты России являются лучшими в мире, учитывая даже факт количества титулованных игроков. Этот Суперфинал будет очень сильным и достаточно молодым – шахматы молодеют, как и все виды спорта. Приедет мощная команда, которая себя проявила не только на российской арене, но и на международной. Мы ожидаем очень серьезную борьбу, за которой будут следить не только в России, но и во всем мире.

Но мы хотим, чтобы это была не только борьба, но и праздник спорта, творчества, культуры. Приедет всемирно известный пианист, Заслуженный артист Российской Федерации Борис Березовский, который выступит на торжественной церемонии открытия соревнований и проведет мастер-класс в одной из чебоксарских музыкальных школ», - заявил Анатолий Аксаков.

17 сентября в Чебоксарах, Алатыре, Канаше, Шумерле, Новочебоксарске, Цивильске и Ядрине пройдут сеансы одновременной игры. В шахматных баталиях сразятся любители различного возраста – и школьники, и ветераны. Участниками станут шахматисты проекта «Шахматы в школах» Федерации шахмат России и Фонда Тимченко, воспитанники детских домов республики, а также те игроки, которые показали лучшие результаты в отборочных этапах. Местами проведения турниров станут музеи и дома культуры. На каждой площадке будет организована обширная культурная программа для участников, в том числе временные экспозиции, экскурсии и мастер-классы.

«В дни проведения Суперфиналов Красная площадь Чебоксар будет разделена на две зоны. В одной части будет работать фан-зона, где для комфорта болельщиков будет вестись прямая трансляция соревнований. Будут организованы шахматные поединки для всех любителей этой древней игры.

Кроме того, с 10 по 22 сентября здесь же пройдет Фестиваль «Мой спорт», в рамках которой будет организована презентация региональных и муниципальных спортивных школ с возможностью онлайн-записи детей в спортивные секции. Фестиваль будут работать с 15 до 18 часов», - рассказал министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

Суперфиналы чемпионатов России пройдут в рамках программы «Шахматы в музеях». Это совместный проект Федерации шахмат России и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и в рамках реализации федеральной программы «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Место проведения Суперфиналов - Чувашский государственный художественный музей.