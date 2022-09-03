Медведев назвал поддержку ядерного арсенала “лучше гарантией сохранения Великой России”

Зампред Совбеза РФ Дмитрий МедведевФото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

3 сентября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале пост “Об одном уроке истории”. Он отметил, что высшему руководству СССР и России того времени удалось сохранить ядерный арсенал - “лучшую гарантию сохранения Великой России”, и назвал попытки его “раздербанить” - “шахматной игрой со Смертью”.

“Кстати, при всей разнице оценок поведения высшего руководства СССР и России того времени, следует отметить, что у них хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам. Последствия могли быть быстрыми и губительными для нашего маленького земного Мира. Весь стратегический ядерный арсенал тогда остался в нашей стране. И поддерживается нами на очень высоком уровне. И это – лучшая гарантия сохранения Великой России,” - пишет Медведев.

В своем посте он хотел высказаться о “критически опасной” для любого государства ситуации - обрушении государственных институтов, что влечет за собой распад государства. Медведев вспоминает 1991 год, когда акты центральных властей прекращали исполняться и происходила дезинтеграция.

“Все команды союзного центра будто проваливались в вакуум, уходили в песок болтовни и тихого саботажа. Причём, напомню, на словах все признавали необходимость исполнения союзной Конституции и союзного законодательства,” - говорится в посте.

Такие воспоминания, по словам Медведева, вызваны деятельностью “заокеанских аналитиков”, которые пишут о неизбежном распаде всех империй, а “западные политиканы” пользуются этим и хотят сделать все, чтобы дезинтегрировать государственные институты России.

“Мол испанская империя распалась, английская империя распалась, другие тоже закончили свой век. А Россия – нет, даже несмотря на кончину Союза ССР. Это, типа, плохо. Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине,” - подчеркивает политик.

В конце поста Дмитрий Медведев выделяет мысль о том, что гарантия сохранения Величия России - ядерный арсенал, который исключает попытки противников целостности государственных институтов РФ дезинтегрировать власть в стране.