Актрисе Джейн Фонде диагностировали рак

Джейн Фонда призналась, что болезнь заставила ее переосмыслить жизнь Фото: REUTERS

3 сентября голливудская актриса Джейн Фонда написала в соцсетях, что у нее обнаружили неходжкинскую лимфому. Актриса известна миру по фильмам «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «Книжный клуб», «Если свекровь — монстр...».

Джейн Фонда успокоила своих подписчиков сообщив, что ее разновидность рака излечима, и она уже начала химиотерапию.

«80 процентов людей выживают, так что мне очень повезло», — написала актриса.

По словам Фонды, болезнь заставила ее переосмыслить жизнь и направить силы на поддержку пациентов с подобным диагнозом.

Неходжкинская лимфома – это онкологическое заболевание, при котором в лимфатической системе появляются раковые клетки. Характерными признаками болезни являются увеличенные лимфатические узлы в области шеи, подмышек и т.д., лихорадка по неизвестной причине, повторяющиеся ночные поты, потеря веса по неизвестной причине, сыпь и другие.

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