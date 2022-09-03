Завершилась церемония прощания с Михаилом Горбачевым в Колонном зале

Церемония прощания с Михаилом Горбачевым продлилась три часа Фото: REUTERS

Церемония прощания с Михаилом Горбачевым в столичном Колонном зале Дома союзов завершилась. Об этом сообщила специальный корреспондент KP.RU Дина Карпицкая.

По ее словам, людей внутрь здания больше не пускают.

Напомним, траурное мероприятие стартовало в 10 часов по московскому времени 3 сентября 2022 года, и продлилось три часа. За это время возложить цветы к гробу успели Виктор Орбан, Дмитрий Медведев, Алла Пугачева и другие.

Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию прощания с Михаилом Горбачевым. Ознакомиться с наиболее интересными моментами траурного мероприятия можно по ссылке.

Напомним, Михаил Горбачев умер вечером во вторник, 30 августа, в результате продолжительной болезни. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище. Единственный президент Советского Союза будет похоронен рядом с супругой.