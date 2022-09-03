Bloomberg: Запрет вещания в ЕС не помешал "процветанию" RT Фото: EAST NEWS

Агентство Bloomberg опубликовало обзорную статью, в которой отметило успехи RT в Латинской Америке.

В публикации говорится, что решение запретить вещание телеканала в странах Европейского союза и блокировка аккаунтов в социальных сетях не помешали его "процветанию".

- RT стал ключевым компонентом в стратегии Кремля по ослаблению влияния санкций за счёт усиления дружественных связей в Африке, Азии и Латинской Америке, -сказано в статье агентства.

Авторы материала также признали, что "наибольшего успеха" RT добился именно в Латинской Америке.

- Неудивительно, ведь во многих странах здесь давно с подозрением относятся к США, - подмечается в публикации.

Ранее сайт KP.RU писал, что видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT - RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала это медийной войной, объявленной России. Кроме того, нацсовет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) наложил запрет на вещание семи российских телеканалов. Согласно принятому решению на территории республики теперь запрещен трансляция нескольких каналов, принадлежавших RT.