Президент Германии согласился назначить послом Украины в ФРГ Макеева

Алексей Макеев ранее призывал ЕС ввести запрет на выдачу виз гражданам России Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил устное согласие назначить 47-летнего Алексея Макеева новым послом Украины. Как сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источник в дипломатических кругах, он сменит прославившегося скандальными высказываниями Андрея Мельника.

Мельник обязан покинуть Берлин 14 октября, а до тех пор он официально будет исполнять должностные обязанности, напоминает немецкое издание.

Среди неполиткорректных высказываний Мельника особенно выделяются слова в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, которого он назвал "обиженной ливерной колбасой". Также в одном из интервью он сказал, что информация о причастности бандеровцев убийствам евреев и поляков является ложью и "русским нарративом". В ответ Польша указала на фальсификацию исторических фактов со стороны посла.

Пресс-секретарь МИДа Украины Олег Николенко во время переговоров с Польшей заверил, что слова Мельника восприняли негативно в этот момент и ни в коем случае не разделяют его позицию. в ведомстве восприняли с недоумением и назвали фальсификацией.

Преемник скандального политика Макеев многие годы занимал должность политического директора в МИД Украины, работал в посольствах Швейцарии и ФРГ. Der Spiegel подчеркивает, Макеев "очень хорошо" говорит по-немецки.

Ранее Макеев призвал ЕС ввести запрет на выдачу виз гражданам России.