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В мире3 сентября 2022 11:41

Президент Германии согласился назначить послом Украины в ФРГ Макеева

На этом посту Макеев заменит скандально известного предшественника Андрея Мельника
Владимир РОМАНЕНКО
Алексей Макеев ранее призывал ЕС ввести запрет на выдачу виз гражданам России

Алексей Макеев ранее призывал ЕС ввести запрет на выдачу виз гражданам России

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил устное согласие назначить 47-летнего Алексея Макеева новым послом Украины. Как сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источник в дипломатических кругах, он сменит прославившегося скандальными высказываниями Андрея Мельника.

Мельник обязан покинуть Берлин 14 октября, а до тех пор он официально будет исполнять должностные обязанности, напоминает немецкое издание.

Среди неполиткорректных высказываний Мельника особенно выделяются слова в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, которого он назвал "обиженной ливерной колбасой". Также в одном из интервью он сказал, что информация о причастности бандеровцев убийствам евреев и поляков является ложью и "русским нарративом". В ответ Польша указала на фальсификацию исторических фактов со стороны посла.

Пресс-секретарь МИДа Украины Олег Николенко во время переговоров с Польшей заверил, что слова Мельника восприняли негативно в этот момент и ни в коем случае не разделяют его позицию. в ведомстве восприняли с недоумением и назвали фальсификацией.

Преемник скандального политика Макеев многие годы занимал должность политического директора в МИД Украины, работал в посольствах Швейцарии и ФРГ. Der Spiegel подчеркивает, Макеев "очень хорошо" говорит по-немецки.

Ранее Макеев призвал ЕС ввести запрет на выдачу виз гражданам России.