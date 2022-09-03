Компания Siemens примет участие в ремонте “Северного потока”

Неисправности, установленные во время регламентных работ, пока не устранили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3 сентября "Газпром" написал в своем телеграм-канале, что Siemens готова принять участие в ремонтных работах “Северного Потока”, однако, ремонтировать его негде.

“Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде,” - говорится в сообщении.

Из-за планового ремонта «Газпром» отключил единственный газоперекачивающий аппарат, который работает на станции «Портовая». Прокачка должна была возобновиться 3 сентября, но неисправности, установленные во время регламентных работ, пока не устранили.

Ранее сайт KP.RU писал, что аналогичные утечки масла были обнаружены и на других агрегатах Siemens из-за чего прокачку газа на “Северном потоке” вынуждены были остановить.