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Экономика3 сентября 2022 11:20

Компания Siemens примет участие в ремонте “Северного потока”

"Газпром" сообщает, что ремонтировать трубопровод пока негде
Владимир РОМАНЕНКО
Неисправности, установленные во время регламентных работ, пока не устранили

Неисправности, установленные во время регламентных работ, пока не устранили

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3 сентября "Газпром" написал в своем телеграм-канале, что Siemens готова принять участие в ремонтных работах “Северного Потока”, однако, ремонтировать его негде.

“Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде,” - говорится в сообщении.

Из-за планового ремонта «Газпром» отключил единственный газоперекачивающий аппарат, который работает на станции «Портовая». Прокачка должна была возобновиться 3 сентября, но неисправности, установленные во время регламентных работ, пока не устранили.

Ранее сайт KP.RU писал, что аналогичные утечки масла были обнаружены и на других агрегатах Siemens из-за чего прокачку газа на “Северном потоке” вынуждены были остановить.