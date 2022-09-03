В Самаре новую фотовыставку посвятили женам военных, защищающих Родину

Каждый стенд дополнили письмами жен военнослужащих. Фото: Светлана ОСЬМАЧКИНА

В Самаре прошло торжественное открытие выставки, посвященной женам военнослужащих. Уникальный проект «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ» стартовал в начале сентября 2022 года.

В открытии мероприятия принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На фотографиях, размещенных на площади Славы, запечатлели 50 портретов жен военнослужащих региона. Каждый стенд также дополнили письмами героинь, которые потрясают силой духа и волей самарских женщин. Увидеть трогательную выставку можно в течение двух недель, после портреты отправят в Дом офицеров Самарского гарнизона.

- Самарская земля вдохновляет нас на такие креативные проекты. Несколько лет назад именно здесь, на самарской земле зародилась традиция поздравлять ветеранов на дому. Теперь эту традицию подхватила вся страна. Так же, как когда-то было с «Бессмертным полком». Я уверен, что эту традицию подхватят, поддержат жители других регионов, где дислоцируются воинские части, гарнизоны. Потому что все ваши мужья являются героями. Спасибо вам, дорогие жены, за вашу поддержку, за ваш тыл. Мы ради вас победим, - отметил командующий 2-ой гвардейской общевойсковой армией гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.