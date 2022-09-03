Путин и Алиев обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в субботу, 3 сентября 2022 года.

Главной темой обсуждения стала ситуация на Южном Кавказе. В частности, лидеры России и Азербайджана отметили важность координации усилий по обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе и налаживании транспортных и экономических связей.

"В этом контексте подтверждён настрой на последовательную реализацию основополагающих трехсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин и Пашинян сошлись во мнении, что присутствие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе способствует обеспечению стабильности на этой территории.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта со стороны Азербайджана.

Инцидент отмечен в районе высоты Сарыбаба, в зоне ответственности российского миротворческого контингента. В связи с этим Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта в Нагорном Карабахе.

После этого командование миротворческого контингента РФ приняло дополнительные меры для стабилизации обстановки совместно с представителями армянской и азербайджанской сторон.