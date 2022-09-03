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Политика3 сентября 2022 12:37

Дмитрий Песков заявил, что Россия в понимании Запада никогда не была вместе с ним

Это нужно понимать, считает Песков
Владимир РОМАНЕНКО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, считает, что Россия в понимании Запада никогда не была вместе ним. Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", которую запустят в эфир 4 сентября.

"Мы никогда не были в их понимании с ними вместе. И мы должны это понимать", - сказал официальный представитель Кремля.

Программа "Москва. Кремль. Путин" - эксклюзивные проект канала Россия 1, где показывают хронику одной недели из жизни президента РФ Владимира Путина.

Ранее KP.RU писал о замечании Пескова, что Владимир Путин никогда не читал ни одной книги о себе.

"Сам президент неоднократно уже высказывался о своем отношении к книгам про него.

В частности, он говорил, что ни одну из них не читал", - отметил Песков в разговоре с журналистом "Комсомольской правды" Александром Гамовым.