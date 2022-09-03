Генпродюсер «Первого канала» назвал причину смены ведущего шоу «Голос»

Дмитрий Нагиев взял отпуск после десяти сезонов шоу «Голос» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий шоу «Голоса» актер Дмитрий Нагиев не покидал его, он всего лишь взял отпуск после десяти сезонов проекта, рассказал генеральный продюсер продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта.

«Он нас не покидал. Дело в том, что у нас с Дмитрием была давнейшая договоренность. Мы говорили: давай ты десять сезонов отработаешь, а потом, если вдруг тебе понадобится творческий отпуск, то мы готовы тебе его предоставить», – сообщил продюсер в эфире «Первого канала».

Ведущим проекта «Голос 60+» предложили стать Ларисе Гузеевой, добавил Аксюта.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа умер победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков. Он скончался в возрасте 97 лет после продолжительной болезни. Серебряков стал победителем музыкального шоу «Голос 60+» осенью прошлого года. Ветеран Великой Отечественной войны спел композицию «Моя любимая» на всю страну, после чего тысячи людей отправили смс в его поддержку.