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Звезды3 сентября 2022 12:13

Генпродюсер «Первого канала» назвал причину смены ведущего шоу «Голос»

Генпродюсер «Первого канала» сообщил, что Нагиев взял отпуск после десяти сезонов шоу «Голос»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Дмитрий Нагиев взял отпуск после десяти сезонов шоу «Голос»

Дмитрий Нагиев взял отпуск после десяти сезонов шоу «Голос»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий шоу «Голоса» актер Дмитрий Нагиев не покидал его, он всего лишь взял отпуск после десяти сезонов проекта, рассказал генеральный продюсер продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта.

«Он нас не покидал. Дело в том, что у нас с Дмитрием была давнейшая договоренность. Мы говорили: давай ты десять сезонов отработаешь, а потом, если вдруг тебе понадобится творческий отпуск, то мы готовы тебе его предоставить», – сообщил продюсер в эфире «Первого канала».

Ведущим проекта «Голос 60+» предложили стать Ларисе Гузеевой, добавил Аксюта.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа умер победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков. Он скончался в возрасте 97 лет после продолжительной болезни. Серебряков стал победителем музыкального шоу «Голос 60+» осенью прошлого года. Ветеран Великой Отечественной войны спел композицию «Моя любимая» на всю страну, после чего тысячи людей отправили смс в его поддержку.