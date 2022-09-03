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Общество3 сентября 2022 12:33

Горбачева хоронят по православному обряду, священник отслужил литию на кладбище

Близкий к семье политика источник говорил, что отпевания экс-президента СССР не планировалось
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Православный священник провел панихиду на кладбище над гробом Горбачева

Православный священник провел панихиду на кладбище над гробом Горбачева

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Православный священник отслужил литию – короткую заупокойную службу – перед погребением первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, передает специальный корреспондент KP.RU Дина Карпицкая.

Таким образом, политика похоронили по православному обряду.

Как сообщал ранее источник, близкий к семье Горбачева, отпевания экс-президента Советского Союза не планировалось.

Напомним, Михаил Горбачев умер вечером во вторник, 30 августа, в результате продолжительной болезни. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище – его похоронят рядом с супругой Раисой.

Церемония прощания с политиком в столичном Колонном зале Дома союзов завершилась несколько часов назад. Траурное мероприятие стартовало в 10:00 по московскому времени и продлилось три часа. За это время возложить цветы к гробу успели премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, певица Алла Пугачева и другие.

Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию прощания с Михаилом Горбачевым. Ознакомиться с наиболее интересными моментами траурного мероприятия можно по ссылке.