Православный священник провел панихиду на кладбище над гробом Горбачева Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Православный священник отслужил литию – короткую заупокойную службу – перед погребением первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, передает специальный корреспондент KP.RU Дина Карпицкая.

Таким образом, политика похоронили по православному обряду.

Как сообщал ранее источник, близкий к семье Горбачева, отпевания экс-президента Советского Союза не планировалось.

Напомним, Михаил Горбачев умер вечером во вторник, 30 августа, в результате продолжительной болезни. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище – его похоронят рядом с супругой Раисой.

Церемония прощания с политиком в столичном Колонном зале Дома союзов завершилась несколько часов назад. Траурное мероприятие стартовало в 10:00 по московскому времени и продлилось три часа. За это время возложить цветы к гробу успели премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, певица Алла Пугачева и другие.

Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию прощания с Михаилом Горбачевым. Ознакомиться с наиболее интересными моментами траурного мероприятия можно по ссылке.