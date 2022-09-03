Подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подача электроэнергии с Запорожской атомной электростанции на подконтрольные Киеву территории приостановлена, сообщает военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара.

«Специалисты на месте передают, что с учетом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями», – говорится в Telegram-канале городской ВГА.

Уточняется, что в настоящее время специалисты ведут работы на линии электропередач, поврежденной после обстрелов Вооруженными силами Украины. Там выыявлено два повреждения.

Ранее глава ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на фоне обстрелов украинских войск сработала аварийная защита Запорожской АЭС, поэтому отключился пятый энергоблок. Он также заявил о повреждении линии резервного питания.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России заявляло, что ВСУ при помощи диверсионных групп предприняли попытку захвата Запорожской АЭС.