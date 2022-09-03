Горбачева похоронили под троекратные залпы почетного караула на Новодевичьем кладбище в Москве

Горбачева похоронили под троекратные залпы почетного караула Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Новодевичьем кладбище завершились похороны первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Политика похоронили под троекратные залпы почетного караула.

Перед погребением православный священник отслужил над гробом политика литию – короткую заупокойную службу. Горбачева похоронили рядом с супругой Раисой.

Церемония прощания с политиком в столичном Колонном зале Дома союзов завершилась несколько часов назад. Траурное мероприятие стартовало в 10:00 по московскому времени и продлилось три часа. За это время возложить цветы к гробу успели премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, певица Алла Пугачева и другие.

Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию прощания с Михаилом Горбачевым. Ознакомиться с наиболее интересными моментами траурного мероприятия можно по ссылке.