Начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Фото: Дмитрий Харичков/ТАСС

Начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что площадка Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инициативе США наделена атрибутивными полномочиями, которые позволяют фабриковать нужные факты и указывать на виновных по своему усмотрению в ходе расследования химинцидентов.

"Наглядным примером является площадка ОЗХО, где решение о наделении организации атрибутивными полномочиями было принято с подачи США вопреки мнению большинства стран” - сказал Кириллов.

По его мнению, механизмы фальсификации уже применялись ОЗХО на практике ранее. Генерал-лейтенант проводит параллель с расследованиями химинцидентов в Сирии.

Ранее сайт KP.RU писал о заявлении министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором он упоминал о распространении домыслов по поводу применения химоружия со стороны России.