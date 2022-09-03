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Политика3 сентября 2022 14:02

Граничащие с Россией страны Евросоюза обсудят процедуру выдачи виз россиянам

В обсуждении будут участвовать Польша, Финляндия и страны Прибалтики
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Граничащие с Россией страны Евросоюза обсудят процедуру выдачи виз россиянам

Граничащие с Россией страны Евросоюза обсудят процедуру выдачи виз россиянам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граничащие с Россией страны Евросоюза намерены обсудить на следующей неделе процедуру выдачи виз гражданам России, рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

В беседе с «Польским агентством печати» дипломат, сообщил, что в обсуждении будут участвовать Польша, Финляндия и страны Прибалтики. Власти этих государства хотят выработать единый подход к процедурам, которые применяют пограничные службами по отношению к россиянам.

По словам Яблоньского, в Евросоюзе хотят максимально ограничить выдачу виз гражданам России. Как считает замглавы польского МИД, граничащие с РФ страны должны сделать для этого больше остальных.

Как писал сайт KP.RU, страны Европейского союза достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией.

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Евросоюзу с призывом полностью запретить выдачу виз туристам и студентам из России.