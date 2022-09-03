11 случаев заражения неизвестным вирусом зарегистрировано в Аргентине

В провинции Тукуман, Аргентина, число зарегистрированных случаев пневмонии неизвестного происхождения возросло до 11. Фото: REUTERS

В провинции Тукуман, Аргентина, число зарегистрированных случаев пневмонии неизвестного происхождения возросло до 11. Министерство здравоохранения региона сообщает, что 64-х летний пациент госпитализирован в тяжелом состоянии.

"11-м заболевшим стал 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями. Он госпитализирован в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Также накануне болезнь выявили у 81-летнего мужчины. Он находится в тяжелом состоянии.

Предыдущие 9 пациентов работали или проходили лечение в одной и той же больнице, которая сейчас закрыта на карантин. Первые симптомы у заболевших начали появляться с 18 по 23 августа.

“У них двусторонняя пневмония. Были проведены исследования на COVID-19, грипп А и В, хантавирус, а также исследование с помощью FilmArray, чтобы исключить 25 микробов. На всё был получен отрицательный результат», — утверждает глава минздрава Луиса Медины Руиса.

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