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В мире3 сентября 2022 15:08

CNN: Мужчина угнал частный самолет и угрожает врезаться в супермаркет в американском Тьюпело

Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности, людей эвакуировали из магазина
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Мужчина угнал частный самолет и угрожает врезаться в супермаркет в американском Тьюпело

Мужчина угнал частный самолет и угрожает врезаться в супермаркет в американском Тьюпело

Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах мужчина угнал частный самолет и угрожает врезаться в супермаркет Walmart в городе Тьюпело в штате Миссисипи, рассказал источник в правоохранительных органах.

По информации CNN, пилот все еще находиться в воздухе, однако полиция больше не поддерживает с ним связь. В настоящее время все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности, людей эвакуировали из супермаркета.

Известно, что мужчина угнал самолет модели Beechcraft King Air – это семейство американских турбовинтовых лайнеров общего назначения.

Напомним, несколько лет назад в американском штате Юта подростки угнали частный самолет. Молодые люди в возрасте 14 и 15 лет пробрались на территорию частного аэропорта и похитили легкомоторный лайнер. Молодые люди умудрились благополучно добраться на нем до соседнего города. Сразу после посадки они были арестованы полицией и доставлены в изолятор.