Экс-советница Рейгана Сюзанна Масси проводила Михаила Горбачева в последний путь

Экс-советница Рейгана Сюзанна Масси приехала проститься с Горбачевым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшая советница 40-го президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана Сюзанна Масси приехала на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаила Горбачева, которая прошла в субботу, 3 сентября, в Колонном зале в Москве.

Женщина, несмотря на возраст и слабое здоровье, встала с инвалидного кресла, дошла до гроба с Горбачевым и поднесла к нему цветы. После этого Масси пообщалась с семьей политика, в частности с его дочерью Ириной, выразив ей соболезнования в связи с кончиной Горбачева. Экс-советница Рейгана также поговорила с послом США в России Джоном Салливаном, который тоже присутствовал на церемонии прощания.

Напомним, Масси сыграла важную роль в налаживании отношений между СССР и США. По ее словам, Горбачев открыл для американцев русский народ и пытался сблизить Москву и Вашингтон в сложный период.

Как писал сайт KP.RU, в январе этого года экс-советница Рейгана получила паспорт России.

Похороны похороны первого и последнего президента СССР прошли на Новодевичьем кладбище. Политика похоронили под троекратные залпы почетного караула.

Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию прощания с Михаилом Горбачевым. Ознакомиться с наиболее интересными моментами траурного мероприятия можно по ссылке.