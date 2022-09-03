Глава МИД Венгрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа Фото: REUTERS

Венгрия не сможет обойтись без поставок газа из России, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на саммите трансграничной экономической инициативы Open Balkan.

«Мы покупаем газ у России, не потому что хотим отправить некий сигнал политической поддержки. Пока у вас нет возможности транспортировать газ в рюкзаке или поездом, вы должны использовать газопровод. Если посмотрите на инфраструктуру и географию нашего региона, вы не можете исключить Россию. Если вам требуется 8,5 миллиарда кубометров газа в год, как нам, вы физически не можете их обеспечить без российского газа», – сказал дипломат.

Как отметил Сийярто, венгерским властям будет сложно объяснить жителям, если половина домов в Венгрии останется без отопления, а десятки тысяч людей потеряют работу из-за остановки промышленных предприятий.

Как писал сайт KP.RU, ранее Будапешт договорился с «Газпромом» о дополнительных поставках газа с 1 сентября. Компания будет поставлять в республику 5,8 миллиона кубометров топлива в день.