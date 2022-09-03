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Экономика3 сентября 2022 15:29

Глава МИД Венгрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа

География региона не позворляет исключить из поставок топлива Россию
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава МИД Венгрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа

Глава МИД Венгрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа

Фото: REUTERS

Венгрия не сможет обойтись без поставок газа из России, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на саммите трансграничной экономической инициативы Open Balkan.

«Мы покупаем газ у России, не потому что хотим отправить некий сигнал политической поддержки. Пока у вас нет возможности транспортировать газ в рюкзаке или поездом, вы должны использовать газопровод. Если посмотрите на инфраструктуру и географию нашего региона, вы не можете исключить Россию. Если вам требуется 8,5 миллиарда кубометров газа в год, как нам, вы физически не можете их обеспечить без российского газа», – сказал дипломат.

Как отметил Сийярто, венгерским властям будет сложно объяснить жителям, если половина домов в Венгрии останется без отопления, а десятки тысяч людей потеряют работу из-за остановки промышленных предприятий.

Как писал сайт KP.RU, ранее Будапешт договорился с «Газпромом» о дополнительных поставках газа с 1 сентября. Компания будет поставлять в республику 5,8 миллиона кубометров топлива в день.