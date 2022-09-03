В Чувашии открылся первый ИТ-класс

2 сентября в СОШ №1 города Цивильска открылся первый в Чувашии ИТ-класс Фото: Олег ЗОЛОТО

2 сентября в СОШ №1 города Цивильска открылся первый в Чувашии ИТ-класс. Открытие состоялось при поддержке Ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики». Первыми с обустройством класса и его учениками познакомились депутат Государственной Думы РФ Алла Салаева, депутаты Госсовета ЧР, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина и министр образования и молодежной политики региона Дмитрий Захаров.

Как стало известно, в этом классе будут учиться дети от 14 до 18 лет — учащиеся средних и старших классов школы. В программу обучения включены занятия по программированию, систематизации сайтов, основам С#, технологиям и решениям, которые нужны при создании игровых программ. По окончании обучения ребятам будут вручены свидетельства об освоении специальности, а наиболее талантливые также получат предложение о трудоустройстве от ведущих компаний Чувашии.

Как отметил председатель правления Ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики» Владимир Лидерман, важно, чтобы талантливые школьники после окончания школы получали высшее образование в Чувашии и здесь же оставались работать. Поэтому организации ИТ-кластера заключают карьерные контракты с выпускниками школ, которые поступают в вузы Чувашии на инженерные специальности. По условиям таких контрактов, будущие работодатели ежемесячно выплачивают студентам стипендию в размере до 15000 рублей, а уже с третьего курса учащиеся смогут начать работать. Также отмечается, что в прошлом учебном году организациями ИТ-кластера Чувашии было заключено 6 таких контрактов, в этом — уже 20.

В своем Телеграм-канале Кристина Майнина рассказала, что всего на участие в проекте по открытию ИТ-классов заявки подали 32 школы. В ближайшее время из них будет отобрано 10 учебных заведений. Содействие в подготовке квалифицированных ИТ-кадров способствует решению задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».