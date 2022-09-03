В США нашли три признака превращения страны в банановую республику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты превращаются в банановую республику, о чем свидетельствуют несколько признаков, считает обозреватель Джей Шурк.

В журнале The American Thinker журналист определил банановую республику как общество беззакония, в котором правят обезьяны. Одним из его признаков Шурк назвал «культ левых взглядов» и «языковые манипуляции». Ко вторым от отнес такие формулировки, как «обладатели вульвы» (девушки), «репродуктивное здоровье» (аборты) и фанатики экстремистами (христиане).

Также журналист считает, что в США царят политические преследования и избирательная законность. В этой связи он напомнил, как налоговое управление администрации экс-президента США Барака Обамы уличили в преследовании членов Республиканской партии, но ведомство так и не понесло серьезной ответственности. В то же время, отметил Шурк, Дональд Трамп продолжает преследоваться ФБР.

«Демократы отделываются легким порицанием, а республиканцам и сторонникам Трампа достается клоунада, театр с импичментом и гнилое судилище», – заявил колумнист.

Наконец, журналист обращает внимание на «принуждение к согласию и зависимость от правительства». По мнению Шурка, администрация президента США Джо Байдена «порабощает» население страны. Журналист назвал американскую элиту «мстительной и обезьяньей», заявив, что она продажна и нелигитимна.