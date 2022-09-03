В Тбилиси отменены концерты Меладзе и Макаревича*
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Концерты певца Валерия Меладзе и группы Андрея Макаревича* «Машина времени» были отменены в Тбилиси.
Как сказано в отрытом письме сервиса продажи билетов Biletebi.ge министерству культуры Грузии, концерты Меладзе, Макаревича* и юмориста Максима Галкина должны были состояться во Дворце спорта, однако концертный зал отказал в их проведении по причине ремонтных работ. По мнению руководства Biletebi.ge, «частная организация по собственной инициативе вряд ли откажется от доходов и пойдет на такой репутационный ущерб».
«Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты Макаревич*, Галкин, которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы», – говорится в письме.
В компании отмечают, что есть риск отмены концертов и других артистов, так как в такой ситуации никто не рискнет вкладываться в «рискованную логистику».
*Лицо, признанное в России иноагентом