NASA снова перенесло запуск ракеты SLS к Луне из-за проблем при заправке топлива Фото: REUTERS

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США вновь перенесло запуск к Луне ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion в связи с неисправностью при заправке топлива.

«Директор по запуску отказался от сегодняшней попытки запуска миссии Artemis I. Команда столкнулась с утечкой жидкого водорода при загрузке топлива в основную ступень ракеты Space Launch System. Многочисленные усилия по устранению неполадок в области утечки путем повторной установки уплотнения в быстроразъемном соединении, где жидкий водород подается в ракету, не устранили проблему», – говорится на сайте NASA.

Специалисты несколько раз пытались устранить неисправность, однако им не удалось этого сделать. Запуск ракеты SLS был запланирован с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде на 14:17 по времени Восточного побережья. Миссия предполагала, что Orion совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе старт американской миссии на Луну был отложен из-за непредвиденных обстоятельств.