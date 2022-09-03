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В мире3 сентября 2022 19:24

В США арестовали мужчину, угрожавшего протаранить супермаркет на угнанном самолете

Угонщиком лайнера оказался сотрудник аэропорта штата Миссисипи
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В США арестовали мужчину, угрожавшего протаранить супермаркет на угнанном самолете

В США арестовали мужчину, угрожавшего протаранить супермаркет на угнанном самолете

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчина, угнавший частный самолет и угрожавший врезаться на нем в супермаркет Walmart в городе Тьюпело, был арестован полицейскими, рассказал шеф местной полиции Джон Квака на пресс-конференции.

«Переговорщики из полицейского управления Тьюпело вышли на связь с пилотом, и мы смогли убедить его не приводить свой план в исполнение, а посадить самолет в аэропорту», – сообщил он.

По словам Кваки, достаточного опыта у мужчины не было, поэтому с земли ему ассистировал частный пилот. Угонщиком самолета оказался сотрудник аэропорта штата Миссисипи, в котором расположен город Тьюпело.

Как сообщил шеф городской полиции, злоумышленнику грозят серьезные обвинения от федеральных властей, в частности хищение в особо крупных размерах и угрозах терроризма.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 3 сентября, стало известно, что в США мужчина угнал частный самолет и угрожал врезаться в супермаркет Walmart в городе Тьюпело в штате Миссисипи. За перемещениями злоумышленника следили более 300 тысяч человек.