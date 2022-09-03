Власти Польши намерены направить в ФРГ ноту о выплате репараций за потери во Второй мировой войне

Премьер Польши Моравецкий заявил, что страна будет требовать у Германии репарации за Вторую мировую войну. Фото: REUTERS

Власти Польши требуют от ФРГ более триллиона долларов в качестве репараций за потери во Второй мировой и намерены добиваться начала переговоров по этому вопросу «всеми возможными путями». Об этом в субботу 3 сентября заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы направим Германии дипломатическую ноту и призовем их к началу переговорного процесса», - сказал Моравецкий, добавив, что Польша будет добиваться начала обсуждения по репарациям «всеми возможными путями».

Также глава польского правительства отметил, что без компенсаций примирение между Польшей и Германией не будет «образцовым».

«Чтобы польско-немецкое примирение было образцовым, нам нужны компенсации, потому что без них между польским и немецким народами всегда будет чувство несправедливости», - цитирует Моравецкого ТАСС.

Ярослав Качиньский, основатель и глава правящей польской партии «Право и справедливость», брат-близнец погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента страны Леха Качиньского, также заявил, что намерен добиваться от Германии репараций за все то горе, которое страна причинила Польше во время Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Польша завершила подсчет репараций, которые намерена получить от Германии за преступления времен Второй мировой войны. Доклад готовился четыре года.

Размер репараций, которые Польша требует от Германии, составляет более триллиона долларов.