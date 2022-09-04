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Происшествия3 сентября 2022 21:58

Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку увеличилось до шести

Ранее сообщалось о пяти погибших и троих пострадавших
Мария ПАВЛОВА
Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку увеличилось до шести, скончался один из пострадавших.

Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку увеличилось до шести, скончался один из пострадавших.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку 3 сентября туристов увеличилось. Ранее сообщалось о пяти погибших и троих пострадавших. Теперь, по данным медиков, речь идет о шести погибших. Скончался один из пострадавших, находившийся без сознания.

Напомним, несколько туристов сорвались и упали в пропасть при восхождении на Ключевскую сопку. Трагедия разыгралась на высоте 4158 метров. Всего в группе, собиравшейся покорить самый высокий активный вулкан Евразии, было 12 человек.

Известно, что группа была официально зарегистрирована. Все альпинисты из разных регионов России. По предварительной информации, речь может идти о путешественниках из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Новосибирской и Владимирской областей, Москвы.

В обстоятельствах гибели туристов на Ключевской сопке разбирается прокуратура.

В сети опубликовали список туристов, которые участвовали в трагической экспедиции на Ключевскую сопку, он доступен здесь на KP.RU.