Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку увеличилось до шести, скончался один из пострадавших. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку 3 сентября туристов увеличилось. Ранее сообщалось о пяти погибших и троих пострадавших. Теперь, по данным медиков, речь идет о шести погибших. Скончался один из пострадавших, находившийся без сознания.

Напомним, несколько туристов сорвались и упали в пропасть при восхождении на Ключевскую сопку. Трагедия разыгралась на высоте 4158 метров. Всего в группе, собиравшейся покорить самый высокий активный вулкан Евразии, было 12 человек.

Известно, что группа была официально зарегистрирована. Все альпинисты из разных регионов России. По предварительной информации, речь может идти о путешественниках из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Новосибирской и Владимирской областей, Москвы.

В обстоятельствах гибели туристов на Ключевской сопке разбирается прокуратура.

В сети опубликовали список туристов, которые участвовали в трагической экспедиции на Ключевскую сопку, он доступен здесь на KP.RU.