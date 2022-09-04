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Политика3 сентября 2022 22:15

США не поддерживают намерение ЕС ужесточить визовый режим для всех россиян

Представитель Белого дома Кирби заявил, что Вашингтон ввел визовые ограничения для отдельных россиян
Мария ПАВЛОВА
Джон Кирби рассказал, что Вашингтон не считает правильным введение визовых ограничений для всех россиян.

Джон Кирби рассказал, что Вашингтон не считает правильным введение визовых ограничений для всех россиян.

Фото: REUTERS

Вашингтон ввел визовые ограничения для отдельных россиян, но не считает продуктивной мерой ужесточение визового режима для всех граждан Российской Федерации. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян – это продуктивная мера», - сказал Кирби в интервью телеканалу «Дождь»*, добавив, что ограничения не должны превращаться в «войну со всем российским народом».

Как ранее писал сайт KP.RU, страны Европейского союза достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что власти России могут ассиметрично ответить на решение Евросоюза приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

*Признан СМИ-иноагентом.