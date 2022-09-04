США не поддерживают намерение ЕС ужесточить визовый режим для всех россиян

Джон Кирби рассказал, что Вашингтон не считает правильным введение визовых ограничений для всех россиян. Фото: REUTERS

Вашингтон ввел визовые ограничения для отдельных россиян, но не считает продуктивной мерой ужесточение визового режима для всех граждан Российской Федерации. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян – это продуктивная мера», - сказал Кирби в интервью телеканалу «Дождь»*, добавив, что ограничения не должны превращаться в «войну со всем российским народом».

Как ранее писал сайт KP.RU, страны Европейского союза достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что власти России могут ассиметрично ответить на решение Евросоюза приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

*Признан СМИ-иноагентом.