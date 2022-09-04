Во Франции заявили, что доходы России растут благодаря западным санкциям

Французский экономический эксперт заявил, что из-за западных санкций Россия получает большую прибыль в нефтегазовом секторе. Фото: REUTERS

Доходы России от нефтегазового сектора значительно выросли благодаря западным санкциям. Об этом заявил французский журналист Франсуа Ленгле, специализирующийся на анализе экономической ситуации.

«Она буквально купается в деньгах... Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции», - сказал Ленгле в программе на канале RTL.

По словам эксперта, после введения Западом антироссийских санкций доходы РФ от экспорта энергоносителей выросли на 40 процентов. Ленгле объяснил это тем, что Россия продает несколько меньший объем нефти и газа по значительно большим ценам, получая таким образом намного больше прибыли, в то время как на Запад обрушилась инфляция.

Ранее сообщалось, что с января по апрель доходы российского бюджета превысили расходы на 800 млрд рублей.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российский бюджет не понес потерь из-за нефтяных санкций ЕС и рассказал об увеличении прибыли от экспорта энергоносителей.

Тем временем в Минфине США заявили о желании ограничить прибыль России с продажи нефти. Власти США хотят, чтобы Россия поставляла нефть на мировой рынок, но получала меньшую прибыль.