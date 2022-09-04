Bloomberg рассказал о панике в Великобритании после перекрытия Россией «Северного потока»

"Блумберг" рассказал о панике в Великобритании из-за остановки "Северного потока". Фото: REUTERS

Великобритания паникует из-за перекрытия газопровода «Северный поток». Об этом заявила в интервью агентству Bloomberg экс-исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.

«Мы как страна паникуем. Европа тоже», - сказала Найт.

По словам бывшего исполнительного директора, британские власти годами вели неправильную энергетическую политику.

Найте обвинила власти Соединенного Королевства в создании зависимости от определенных поставщиков энергоресурсов, а российского президента Путина – в «развязывании экономической войны».

Ранее сообщалось, что «Северный поток» остановлен на неопределенный срок из-за неисправности турбины. Обнаруженные повреждения не позволяют обеспечивать ее безопасную эксплуатацию.

Позже появилась информация, что газопровод «Северный поток» возобновил работу после объявления о приостановке эксплуатации.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что надежность «Северного потока» под угрозой.