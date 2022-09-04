Путин начинает поездку на Дальний Восток в воскресенье 4 сентября

В воскресенье 4 сентября Путин начинает поездку на Дальний Восток. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в воскресенье 4 сентября начинает поездку на Дальний Восток. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в планах президента участие в молодежном экофоруме и Восточном экономическом форуме, а также ряд других мероприятий. В воскресенье 4 сентября Владимир Путин отправится на Камчатку.

«На Камчатке он встретится с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития края», - цитирует Пескова РИА Новости.

Также президент посетит соколиный центр «Камчатка» и встретится с главой региона Солодовым.

Ранее Владимир Путин провел открытый урок для калининградских школьников и Путин рассказал им о ситуации на Украине и о будущем.

Также сообщалось, что Владимир Путин возглавит набсовет всероссийского движения детей и молодежи. Глава государства ответил согласием на соответствующую просьбу.

Ранее Путин выступил на форуме «Армия-2022» в понедельник 15 августа, где заявил, что российское вооружение значительно превосходит западные аналоги.