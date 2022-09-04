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Политика4 сентября 2022 0:26

Путин и Эрдоган подтвердили, что работы по первой АЭС в Турции «Аккую» будут идти по плану

Президенты России и Турции провели переговоры по телефону 3 сентября
Мария ПАВЛОВА
Путин и Эрдоган по телефону обсудили дальнейшее проведение работ на строительстве первой турецкой АЭС "Акую".

Путин и Эрдоган по телефону обсудили дальнейшее проведение работ на строительстве первой турецкой АЭС "Акую".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Турция будут продолжать реализацию плана работ на атомной электростанции «Аккую», первой турецкой АЭС. Об этом сообщили в канцелярии Реджепа Тайипа Эрдогана после телефонных переговоров лидеров двух стран, которые прошли в субботу 3 сентября.

«Президент Эрдоган и президент России Путин подтвердили свое твердую решимость, чтобы строительство атомной электростанции «Аккую» осуществлялось в соответствии с планом», - сказано в сообщении канцелярии президента Турции.

Также сообщается, что турецкий лидер предложил посредничество в урегулировании ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, первая в Турции атомная электростанция «Аккую» должна заработать в 2023 году, когда будет отмечаться 100-летний юбилей основания Турецкой Республики

Ранее сообщалось, что Россия инвестирует в общей сложности 22 млрд долларов в строительство АЭС «Аккую» в Турции.