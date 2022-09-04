Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 сентября 2022 0:45

Американцы назвали Байдена «хрестоматийным фашистом»

WT перечислила авторитарные акты администрации Байдена
Мария ПАВЛОВА
Американцы назвали Байдена "хрестоматийным фашистом".

Американцы назвали Байдена "хрестоматийным фашистом".

Фото: REUTERS

В США назвали Джо Байдена и Демократическую партию, которую он представляет, «хрестоматийными фашистами». Такое определение действующей президентской администрации дает издание The Washington Times.

Газета указывает на такие меры администрации Байдена и демократов, как распространение дезинформации, репрессии, подавление оппозиции и критиков. Автор публикации перечисляет поступки действующего президента, которые характеризует как «узурпацию власти». В частности, упоминается создание Совета по управлению дезинформацией. Ведомство признано оценивать, какую информацию можно предоставлять американцам, а какую нет.

Тем временем борьба за власть в США вышла из-под контроля: чтобы обезопасить Байдена, спецслужбы уничтожают Трампа.

Пять признаков деменции, которые можно найти у президента США, читайте здесь на KP.RU.

Ранее американский врач назвал возможное время смерти Джо Байдена.