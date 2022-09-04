Аналитик Васильев рассказал, какие страны первыми откажутся от евро и вернутся к национальным валютам

Эксперт назвал страны, которые могут отказаться от евро в пользу национальных валют. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ряд европейских стран вскоре может выйти из зоны евро и вернуться к национальным валютам. Об этом заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По словам эксперта, евро может упасть по отношению к доллару на фоне энергетического кризиса в Европе. Это приведет к разгону инфляции и нарастанию евроскептицизма, отметил Васильев.

«На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, выходе из еврозоны и возвращению к национальной валюте», - сказал Михаил Васильев в интервью агентству Прайм.

Тем временем предприятия в Британии массово закрываются из-за рекордной инфляции и растущих цен, особенно страдает малый бизнес.

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