Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика4 сентября 2022 0:55

Аналитик Васильев рассказал, какие страны первыми откажутся от евро и вернутся к национальным валютам

Эксперт назвал Италию, Грецию, Испанию и Португалию среди стран, для которых будет выгодно возвращение к национальным валютам
Мария ПАВЛОВА
Эксперт назвал страны, которые могут отказаться от евро в пользу национальных валют.

Эксперт назвал страны, которые могут отказаться от евро в пользу национальных валют.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Ряд европейских стран вскоре может выйти из зоны евро и вернуться к национальным валютам. Об этом заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По словам эксперта, евро может упасть по отношению к доллару на фоне энергетического кризиса в Европе. Это приведет к разгону инфляции и нарастанию евроскептицизма, отметил Васильев.

«На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, выходе из еврозоны и возвращению к национальной валюте», - сказал Михаил Васильев в интервью агентству Прайм.

Тем временем предприятия в Британии массово закрываются из-за рекордной инфляции и растущих цен, особенно страдает малый бизнес.

В чем хранить сбережения, если к долларам и евро доверия больше нет, читайте здесь на KP.RU.