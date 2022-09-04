Россиянам рассказали, когда за цветы на балконе могут выписать штраф

За цветы на балконе могут оштрафовать, если емкости с ними расположены снаружи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россияне могут получить штраф за цветы на балконе, если повесят горшки с внешней стороны балкона. Об этом рассказал агентству Прайм ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

Суть нарушения в том, что выступающие за пределы балкона емкости с цветами изменяют архитектурный облик здания. К тому же, они могут быть опасными для промышленных альпинистов, когда те будут работать на здании.

Если же ящик или кашпо с цветами упадет с балкона на стоящую внизу машину или на прохожего, собственника квартиры могут привлечь к административной или уголовной ответственности, в зависимости от того, какой ущерб нанесет упавший цветочный горшок.

Кроме того, с марта 2022 года россиян могут штрафовать за обшивку или остекление балкона. Запрет на самостоятельное проведение этих операций подразумевает приказ Минстроя России «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями».