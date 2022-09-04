В Лондоне подешевело жилье премиум-класса из-за антироссийских санкций

В Лондоне подешевело элитное жилье - не хватает состоятельных российских покупателей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Лондоне катастрофически дешевеет жилье премиум-класса. Об этом пишет The Financial Times, ссылаясь на данные агентств недвижимости. Одной из причин падения цен на элитное жилье в лондонской столице издание называет отток состоятельных российских покупателей из-за санкций.

По данным агентства недвижимости Savills, средняя цена на элитные дома в Лондоне сейчас на 17,6% ниже, чем в 2014 году, когда она достигала своего пикового значения.

Отток иностранных покупателей недвижимости начался еще с введением ковидных ограничений, отмечает издание. После их отмены состоятельные россияне не смогли вернуться на рынок элитного лондонского жилья на сей раз уже из-за санкций против РФ на фоне спецоперации.

Тем временем во Франции заявили, что доходы России растут благодаря западным санкциям. Французский экономический эксперт утверждает, что доходы России от экспорта энергоносителей выросли на 40% после введения санкций.

Также сообщалось, что Великобритания паникует из-за перекрытия газопровода «Северный поток». Об этом заявила в интервью агентству Bloomberg экс-исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.