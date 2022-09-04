Трамп назвал Байдена "врагом государства". Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена «врагом государства». Об этом Трамп сказал на митинге в Пенсильвании, где собрались его сторонники.

Трамп подчеркнул, что Байденом управляет некая «группа», настроенная против США.

«Он враг государства... Враг государства - это он и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него: «Сделай это, Джо, сделай то, ты можешь сделать это, Джо», - цитирует Трампа РИА Новости.

Также Трамп заявил, что Байден страдает поздней стадией слабоумия.

Ранее экс-президент США Трамп заявил, что Байден убил американскую мечту и нанес США вред, который не смогли бы причинить вместе «пять худших президентов» в истории страны.

Также Дональд Трамп считает, что именно Джо Байден спровоцировал рост инфляции и цен на газ в США.