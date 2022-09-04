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Политика4 сентября 2022 2:13

Трамп назвал Байдена «врагом государства»

Бывший президент заявил, что действующего главу США «контролирует» некая угрожающая Америке группа людей
Мария ПАВЛОВА
Трамп назвал Байдена "врагом государства".

Трамп назвал Байдена "врагом государства".

Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена «врагом государства». Об этом Трамп сказал на митинге в Пенсильвании, где собрались его сторонники.

Трамп подчеркнул, что Байденом управляет некая «группа», настроенная против США.

«Он враг государства... Враг государства - это он и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него: «Сделай это, Джо, сделай то, ты можешь сделать это, Джо», - цитирует Трампа РИА Новости.

Также Трамп заявил, что Байден страдает поздней стадией слабоумия.

Ранее экс-президент США Трамп заявил, что Байден убил американскую мечту и нанес США вред, который не смогли бы причинить вместе «пять худших президентов» в истории страны.

Также Дональд Трамп считает, что именно Джо Байден спровоцировал рост инфляции и цен на газ в США.