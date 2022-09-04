Эксперт Роскачества развеял мифы о способах зарядки смартфона

Эксперт рассказал, как заряжать смартфон, чтобы он служил дольше. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Смартфон нельзя разряжать «до упора» и ставить на подзарядку на всю ночь. Об этом рассказал старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко. По словам эксперта, чтобы современный литий-ионный аккумулятор функционировал как можно дольше, на нем нужно держать определенный уровень заряда.

«Для максимально долгой работы аккумулятора необходимо стараться держать уровень заряда от 20% до 80%, т.е. не рекомендуется сильно разряжать устройство и полностью заряжать», - сказал эксперт в интервью агентству Прайм, добавив, что не стоит ставить смартфон на зарядку на ночь.

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